Airbnb implementează „tehnologia anti-party” pentru a preveni petrecerile de Revelion

Asociația Culturală Manekino, în colaborare cu HEI – House of European Institutes, co-finanțată de Administraţia Fondului Cultural Naţional, are plăcerea de a anunța deschiderea expoziției itinerante Fluctuații în ritmul valurilor / Variations in the Rhythm of Waves. Aceasta va avea loc în Timișoara, în perioada 13-20 decembrie, la HEI – House of European Institutes (Bastion 1, Timișoara). Vernisaj: vineri, 13 decembrie, ora 18.00.