Marcel Ciolacu a primit un nou mandat de prim-ministru

13:00

Un convoi umanitar a plecat azi din Cluj-Napoca spre regiunea ucraineană Herson. Compania clujeană Kapa Med Internațional a donat spitalelor ucrainene materiale sanitare încărcate într-un tir. Asociația Ruscovan, Asociația Car de Bine, cu sprijinul Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei, al Academiei Internaționale a Sfântului Mauritius și al Asociației Cluj Today, au încărcat o dubă cu […] The post Cadouri pentru orfanii din Ucraina, trimise de ONG-urile clujene appeared first on ViaClujTV.