Probleme de sănătate în urma mesei de Crăciun? Află programul spitalelor din Cluj

11:50

Campanie de Colectare DEEE, ultimele zile din acest an ale campaniei The Green Project de reciclare a aparatelor electrice și electronicelor vechi. Vineri, 20 decembrie, este ultima zi din acest an în care se pot colecta deșeurile pentru o reciclare responsabilă a aparatelor electrice și electronicelor vechi în cadrul campaniei The Green Project. Serviciul este […]