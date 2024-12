„Piesa de puzzle care lipsea!” Un UEFAnstastic, dat pe spate de Daniel Bîrligea! Mesaj superb despre vedeta din atacul FCSB-ului

19:10

Elena Hagi i-a făcut o declarație de dragoste lui Ianis Hagi, la exact un an după cununia civilă. În 2023, chiar în ziua de Crăciun, cei doi s-au căsătorit și au făcut o petrecere spectaculoasă, cu 400 de invitați. În vară, Elena și Ianis au avut și cununia religioasă. Nunta Anului a avut loc la […] The post Elena Hagi, declarație de dragoste pentru „Prințul” Ianis Hagi la exact un an după cununia civilă: „A fost magic!” appeared first on Antena Sport.