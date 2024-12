Surpriză: Oreshnik, racheta minune a lui Vladimir Putin cu care face ravagii în Ucraina, este reuşita Vestului decadent. Companiile ruseşti de armament care au intrat în jocul lui Putin s-au folosit de tehnologii occidentale avansate pentru acest proiect

07:00

Swiss Capital, cea mai mare casă de brokeraj de la Bursa de Valori Bucureşti, cu tranzacţii intermediate anul acesta de 7,1 miliarde de lei, adică o cotă de piaţă de 22%, are o recomandare de “strong buy” pentru acţiunile dezvoltatorului imobiliar One United Properties (ONE) şi un preţ ţintă - estimat a fi atins în următoarele 12 luni – de 0,72 lei, plus 71% faţă de cel de tranzacţionare de acum. Într-un raport către investitori, în care notează despre ONE că este “extrem de subevaluat, cu un im...