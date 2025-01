Văduva lui Helmut Duckadam, mesaj şi gest emoţionant pentru regretatul „Erou de la Sevilla”, la început de an

09:30

Real Madrid a anunţat că va organiza alegeri prezidenţiale în 2025. Socios vor vota pentru a alege preşedintele clubului pentru următorii patru ani. Real Madrid a anunţat că preşedintele său, Florentino Perez, va convoca o reuniune a întregului consiliu de administraţie al clubului pe 7 ianuarie pentru a începe procesul de alegere a preşedintelui şi […]