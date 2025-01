Radu Drăguşin a îngropat-o pe Tottenham! Gafă uimitoare la golul marcat de Isak în Tottenham – Newcastle

16:50

Gică Hagi a avut o primă reacţie după ce l-a urmărit live, din tribune, pe fiul lui, Ianis, marcând în derby-ul Rangers – Celtic 3-0. „Regele” Gică Hagi a dezvăluit că Ianis Hagi a fost răcit câteva zile înainte de Old Firm. Gică Hagi a mărturisit că fiul lui i-a transmis să vină să îl […] The post Gică Hagi, prima reacţie după ce fiul lui a marcat în derby-ul Rangers – Celtic 3-0: „Îi port noroc”! A dezvăluit că Ianis a fost bolnav înainte de meci! appeared first on Antena Sport.