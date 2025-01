Americanul Reilly Opelka, „călăul” lui Novak Djokovic în sferturile de finală, s-a calificat în finala turneului de la Brisbane

18:10

Costel Gâlcă a transmis, la început de an, că Universitatea Craiova îşi propune să câştige atât campionatul, cât şi Cupa României. Gâlcă a cerut noi transferuri la Universitatea Craiova, precizând că prioritatea este ca echipa lui să aducă un atacant. Costel Gâlcă vrea titlul şi Cupa României şi a cerut transferuri pentru aceste obiective uriaşe!