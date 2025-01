Anunţul lui Gigi Becali, după transferul lui Cisotti la FCSB: „Mă interesează un atacant! E eliberat!”

21:30

Vasile Mogoş este noul jucător al lui Dinamo. La doar câteva zile după ce şi-a reziliat contractul cu CFR Cluj, fundaşul de 32 de ani are din nou echipă. El s-a despărţit de formaţia din Gruia după ce Neluţu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, i-a reziliat contractul din cauza unor acte de indisciplină. […]