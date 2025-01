Cum ar arăta prima echipa a FCSB, după transferul lui Juri Cisotti. Cu cine se va lupta pentru postul de titular

23:50

Marius Şumudică a reacţionat vehement la o declaraţie a lui Cornel Dinu despre Aaron Boupendza. Dinu susţinea că Boupendza are mai multe kilograme în plus, dar Marius Şumudică neagă acest lucru. Şumudică a susţinut că Aaron Boupendza are greutatea optimă. Mai mult, a declarat că e gata să renunţe la meseria de antrenor dacă i […]