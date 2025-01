03:10

Sărbătorile de Iarnă se isprăvesc de-abia azi și profităm de ocazie pentru a adresa cele mai călduroase urări tuturor Ionilor, de onomastica lor. Azi e Sfântul Ioan; ieri a fost Boboteaza, care nu are doar profundă semnificație religioasă și nu înseamnă doar că vine părintele pe la case și că se bate lumea pe agheasmă, la coadă; conform credinței populare, fetele de măritat care vor să-și schimbe statutul și să-și găsească perechea (nu la perechea de ciorapi pierdută în mașina de spălat ne referim) trebuie să fure de la preot o crenguță de busuioc și să o vâre sub pernă, apoi să facă o turtă foarte sărată, să o consume fără apă (doar cu puțină agheasmă) și să plece la culcare, ca să-și viseze ursitul. Pentru a fi chiar sigure că se mărită în acest an cu respectivul ursit, trebuie și să alunece pe gheață în ziua de Bobotează. Corespondenții noștri din teren ne-au relatat niște fapte de viață și de Bobotează petrecute ieri: