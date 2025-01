FILME DESPRE MUZICIENI (I): „Enescu jupuit de viu”

03:10

În ciuda liberelor și punților de început de an, de care s-a cam și săturat lumea din ce auzim, cică una din imaginile haioase care tropăie tare voios pe tot rostogolul patriei acum la început de an este una care are origini ieșene.