Rectorii care fac joc de glezne pentru Cotroceni: cum i-ar sta Iașului în competiția asta cu garduri pe traseu?

16:20

Mult criticata „ordonanță trenuleț”, adoptată în ritm alert de Guvern la finalul anului 2024, a eliminat facilitățile fiscale din IT, domeniu în creștere puternică în România în ultimii ani. Măsura a venit după ce, cu un an înainte, guvernanții eliminaseră deja parțial o parte din facilitățile fiscale acordate unor domenii pe care investitorii ar fi fost interesați să le dezvolte, precum construcții IT sau agricultură. Articolul Șoc fiscal în IT: vor suporta angajatorii diferența? Mulți IT-iști ieșeni caută țări mai prietenoase fiscal apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.