Trump și Obama s-au amuzat la înmormântarea lui Jimmy Carter. E ca și cum i-am vedea pe Iohannis și Băsescu râzând hai să nu spunem cu ce ocazie

19:10

Miliardarul Daniel Dines, care are atât de mulți bani încât ar trebui să mai muncească doar din snobism, se poartă din punct de vedere vestimentar ca orice alt bogătaș din domeniul tech: modest. Zuckerberg are […] The post Miliardarul Daniel Dines, cel mai bogat român, poartă blugi de 150 de euro. De Black Friday l-ar fi costat 200 de euro, că sunt reduceri appeared first on IMPACT.ro.