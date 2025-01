Și-a scos penisul în văzul lumii și i-a lăsat pe alții fără vultur

16:40

Mică gafă la postul Realitatea PLUS: s-a dat un cadru larg cu protestatarii. Reiese că la momentul filmării erau în jur de 1.000 de suflete – iar asta după ce postul anunțase că sunt peste […] The post Vorbe Realitatea PLUS: „Sunt peste 10.000 de români la protest”. Imagini Realitatea PLUS: în jur de 1.000 de români, cu tot cu jandarmi appeared first on IMPACT.ro.