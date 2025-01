Transmisia meciului Rapid – Shanghai Port, întârziată dintr-un motiv incredibil! Ce au putut face chinezii: „Nu filmați!”

09:50

Finalistă la Australian Open în 2024, campioana olimpică Zheng Qinwen a fost eliminată miercuri în turul 2 al primului Grand Slam al anului, fiind învinsă de sportiva germană Laura Siegemund. Este prima eliminare şoc pe tabloul feminin de la Australian Open. Zheng Qinwen, out de la Australian Open Chinezoaica Zheng Qinwen, în vârstă de 22 […]