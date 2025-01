Presiunea lui Trump crește pentru Putin: Ce condiții ar accepta Rusia și de ce, pentru a pune capăt războiului

23:00

O femeie din Franța a rămas fără peste 800.000 de euro după ce s-a lăsat păcălită de un individ care se dădea drept celebrul actor american Brad Pitt. Timp de un an, acesta a comunicat cu victima pe rețelele sociale, plângându-se că este bolnav și că are nevoie urgentă de bani, deoarece divorțul de Angelina Jolie l-a adus în ruină. Într-un final, femeia a realizat că a fost furată ca-n codru de escrocul care a profitat de sentimentele ei. Mai mult, ea s-a ales și cu ...