Ratare a SpaceX. O racheta a explodat si a fortat aeronavele din zona Golfului Mexic sa-si schimbe ruta pentru a nu fi lovite de resturi. FAA a deschis o ancheta

Presedintele ales Donald Trump a declarat ca ceremonia de investire de luni va avea loc in interiorul Capitoliului SUA, din cauza frigului puternic, pentru prima data in ultimii 40 de ani, potrivit Reuters. „Exista o explozie arctica care matura tara. Nu vreau sa vad oameni raniti in vreun fel. Prin urmare, am ordonat ca discursul...