ANAF incepe executarea silita a lui Klaus Iohannis pentru recuperarea chiriilor si a proprietatilor din Sibiu

Directorul general al META, Mark Zuckerberg, a dat vina pe fosta sa colega, Sheryl Sandberg, pentru „cultura de stanga” a Facebook si initiativele de incluziune. Potrivit The New York Post, Zuckerberg a facut aceste remarci in timpul unei intalniri cu Stephen Miller, un consilier senior al presedintelui ales Donald Trump. In cadrul conversatiei, lui Zuckerberg...