O brazilianca in varsta de 119 ani afirma ca este cea mai in varsta persoana din lume

Acordul de incetare a focului din Gaza a fost aprobat de cabinetul israelian, decizia fiind luata dupa ore de discutii care au continuat pana tarziu in noapte. Doi ministri de extrema dreapta au votat impotriva acordului, anunta The Times of Israel. Conform acordului, armistitiul in trei etape incepe cu o faza initiala de sase saptamani,...