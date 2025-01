Ponta a divortat pentru a doua oara, s-a despartit si de Daciana Sirbu. Ce arata declaratia de avere a lui Ponta

08:40

Presedintele american Donald Trump a semnat luni un decret ordonand administratiei sale sa suspende pentru 75 de zile aplicarea legii care interzice reteaua sociala TikTok in Statele Unite, scrie The New York Times. Aceasta lege, adoptata de Congres in 2024 si intrata in vigoare duminica, impune companiei-mama a platformei sa o vanda sub sanctiunea de...