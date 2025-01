Rares Bogdan: „Romania poate juca strategic in noul context. Este profund crestina, cu rezerve naturale enorme si foarte multa minte”

20:50

O femeie din Brasov care a ramas cu masina in pana in Cluj a furat masina unui curier care livra mancare. Surprinsa de sofer, l-a amenintat cu un cutit si dusa a fost. Femeia a fost urmarita de cinci echipaje de politie pana in zona centrala, unde a fost incatusata, potrivit Dejeanul.ro. O femeie in...