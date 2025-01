Filarmonica „Moldova” Iași încântă publicul cu două evenimente muzicale de excepție la sfârșitul lunii ianuarie 2025

08:50

„In three words I can sum up everything I've learned about life: it goes on.” (În trei cuvinte pot să sumarizez tot ce am învățat despre viața: ea merge înainte, t.a.) – Robert Frost Articolul Eu am 2 miliarde de ani, tu? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.