Centrul social pe care părintele Damaschin vrea să-l ridice în Tătărași a iscat scandal printre vecini: „Sunt petreceri noaptea”. Replica preotului: „Deranjează? E atât de grav?”

Novak Djokovici a dezvăluit că a suferit o ruptură musculară nespecificată care a dus la retragerea sa de la Australian Open după un set în semifinala sa de vineri cu Alexander Zverev, informează ATP.