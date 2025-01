Ce s-a putut auzi în tribunele de la Australian Open chiar înainte de discursul lui Alexander Zverev. Cum a reacţionat finalistul

17:00

Fostul mare handbalist Cornel Oţelea, câştigător a trei titluri mondiale cu echipa naţională a României, decedat la vârsta de 84 de ani, a fost înmormântat, sâmbătă, cu onoruri militare la Cimitirul Ghencea 3 din Capitală în prezenţa a aproximativ 150 de persoane. Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul” a prezentat onorul şi a executat trei salve […] The post Cornel Oţelea, înmormântat cu onoruri militare în Cimitirul Ghencea 3. Salve de artilerie pentru triplul campion mondial appeared first on Antena Sport.