Prima reacţie din partea FRF, după ce Mircea Lucescu s-a operat: „Pe vremuri era operaţie grea, te durea tare”

22:40

Mircea Rednic a acuzat arbitrajul la finalul meciului dintre UTA şi FCSB, câştigat de oaspeţii cu 1-0, după un penalty acordat de Viorel Flueran cu ajutorul VAR. În minutuol 61 al partidei de la Arad, David Miculescu i-a dat o pasă de senzaţie în adâncime lui Alexandru Musi. Acesta a pătruns în careu, dar şutul […] The post Mircea Rednic a acuzat arbitrajul, după UTA – FCSB 0-1: „Ăla deja trăsese în minge. Le-am zis că nu aveau nevoie de ajutor” appeared first on Antena Sport.