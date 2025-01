Prima reacţie a lui Gigi Becali, după ce FCSB a primit un penalty controversat la Arad

07:50

Rapid se va despărţi de un jucător imediat după victoria din etapa a 23-a, 1-0 cu Universitatea Craiova. Este vorba despre portarul Benjamin Siegrist, adus de Neil Lennon, care a ajuns rezervă în Giuleşti. Conform digisport.ro, acesta va fi al doilea transfer pe axa Rapid -Genoa, după venirea sub comanda lui Marius Şumudică a lui […]