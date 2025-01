CSM Bucureşti a urcat pe locul 3 în Liga Campionilor, după victoria uriaşă cu Nykobing. Cristina Neagu, imperială

17:40

Se pregăteşte o nouă schimbare de antrenor în Liga 1. Emil Săndoi este ca şi demis de la Poli Iaşi. Antrenorul în vârstă de 59 de ani are zilele numărate la clubul din Copou. Poli Iaşi a cedat în meciul cu Hermannstadt, scor 0-2, şi a ajuns la patru înfrângeri la rând. Mai are numai […]