Gigi Becali a făcut „revoluţie” în meciul cu UTA. 4 schimbări făcute de campioană la pauză

22:40

Alex Dobre a marcat singurul gol al meciului Rapid – Universitatea Craiova, scor 1-0, din etapa a 23-a a Ligii 1. Jucătorul lui Marius Şumudică a avut prima reacţie la finalul derby-ului. Rapid are un start perfect de 2025. Giuleştenii au maximum de puncte din meciurile cu Poli Iaşi şi Universitatea Craiova. Au urcat pe […] The post „Ne-am regăsit spiritul!” Alex Dobre, anunţ euforic după ce a fost „eroul” Rapidului în victoria cu Universitatea Craiova appeared first on Antena Sport.