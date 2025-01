FCSB are un nou patron. Gigi Becali a cedat toate acţiunile clubului

13:40

Houston Rockets a obţinut a patra victorie consecutivă în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), după ce s-a impus cu 100-96, marţi, pe parchetul echipei Atlanta Hawks, informează AFP. Houston Rockets s-a desprins în sfertul trei, graţie evoluţiilor lui Jalen Green (25 de puncte întotal) şi Jae'Sean Tate (16 puncte).