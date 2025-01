Scenografie spectaculoasă, dedicată lui Helmut Duckadam, la FCSB – Manchester United! Moment superb pe Arena Naţională

08:40

Carlo Ancelotti a avut un discurs după ce a aflat că poate juca cu City în playoff-ul Ligii Campionilor. Ancelotti a recunoscut că nu îi place să joace contra echipei lui Pep Guardiola. Mai mult, Ancelotti a spus că City are cele mai mari şanse de a câştiga Liga Campionilor şi a criticat şi noul […] The post „Nu ne place să jucăm contra lor!” Carlo Ancelotti, după ce a aflat că poate juca cu City: „Va fi mai complicat!” appeared first on Antena Sport.