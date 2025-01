„Asta e culmea!” Mihai Stoica a ales echipa pe care o vrea pentru FCSB în play-off-ul pentru optimile Europa League

14:10

Britanica Emma Răducanu va juca pe tabloul de calificări pentru prima dată de când a obţinut titlul la US Open 2021, ea primind un wildcard pentru calificări la Abu Dhabi Open, informează BBC, citat de news.ro. Răducanu, în vârstă de 22 de ani, este însoţită de preparatorul fizic Yutaka Nakamura, dar a rămas fără antrenor […]