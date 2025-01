Ruben Amorim, dat de gol de Tony da Silva înainte de FCSB – Manchester United: „E puţin supărat”

15:40

Mircea Lucescu a fost operat luni la șoldul drept şi nu va putea participa la înmormântarea lui Dinu Gheorghe. Medicii i-au impus selecționerului anumite restricții. „Il Luce" a profitat de pauza pe care o are la echipa națională pentru a se opera de coxartroză. Selecționerul a oferit o primă reacție de pe patul de spitală, […]