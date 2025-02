Alți trei ostatici israelieni au fost eliberaţi în Gaza. Hamas a confirmat numarul celor decedați în captivitate

Armata israeliană (IDF) a anunţat, sâmbătă dimineaţă, că a fost notificată de Crucea Roşie că ostaticii eliberaţi Eli Sharabi, Or Levy şi Ohad Ben Ami le-au fost predaţi de Hamas, informează The Times of Israel.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul.ro