Tren Alstom retras din circulaţie după ce a fost atacat cu pietre, în zona Chitila. Mai multe curse au fost suspendate

14:40

Ziua Internațională a Femeii este marcată, în acest weekend, în Sectorul 4. În perioada 7-9 martie, între orele 09:00 – 19:00, la Piața Sudului, este organizat un târg, cu produse românești. Evenimentul este organizat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Cooperativa Caprirom Sud Muntenia sub conceptul „Poftim, din România” și Primăria Sectorului 4. Prin acest târg, […] The post Sector 4 | Târg cu produse românești, de Ziua Internațională a Femeii appeared first on Buletin de București.