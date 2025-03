BREAKING. George Simion și Anamaria Gavrilă intră în cursă la prezidențialele din luna mai

20:10

Un singur om a reușit să distrugă ordinea transatlantică care a prevalat după cel de-al Doilea Război Mondial. Acest personaj malefic și-a impus politica de răsturnare globală. Trăim în epoca lui Vladimir Putin. Cearta lui Donald Trump cu Volodimir Zelenski în Biroul Oval a încapsulat victoria finală a lui Putin, relatează The Atlantic. Cel mai […] The post Trăim în epoca lui Vladimir Putin first appeared on Ziarul National.