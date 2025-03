Ar rezista un acord de pace în Ucraina?

09:50

Un accident cumplit s-a produs în noaptea de luni spre marți la intrarea în stațiunea Mamaia. La fața locului au intervenit de urgență echipaje de prim-ajutor. Un tânăr a murit, iar alți trei au fost răniți grav, după ce autoturismul în care se aflau a intrat într-un stâlp de electricitate și s-a rupt în două, […]