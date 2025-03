”Maratonul pentru Educație Antreprenorială” – ediția a III-a

07:20

Investiție majoră la Aeroportul Iași: Sistem de balizaj modernizat Aeroportul Iași a semnat un contract pentru modernizarea și eficientizarea energetică a sistemului de balizaj și iluminat al platformei, proiect realizat în două etape. Proiectul va fi implementat în două etape și are o valoare totală estimată la 8 milioane euro. Prima etapă, evaluată la 3,5 [...] The post Investiție majoră la Aeroportul Iași: Sistem de balizaj modernizat first appeared on IasiTV Life.