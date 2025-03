Antonio Costa îi convoacă pe liderii UE la summitul Consiliului European axat pe competitivitate, apărare și Ucraina. Va avea loc o primă dezbatere privind viitorul buget pe termen lung

12:10

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg VI-A NEXT România-Republica Moldova 2021-2027, anunță semnarea primelor două contracte de grant pentru proiecte selectate în urma apelului de proiecte cu valoare mică. Acestea se adresează domeniilor cultură și turism, respectiv îmbunătățirea capacității administrative. Proiectul ”CULTURISE: Culture and Sustainable Tourism […] The post Cooperare transfrontalieră România-R. Moldova: Primele granturi europene pentru turism durabil și îmbunătățirea capacității administrative first appeared on caleaeuropeana.ro.