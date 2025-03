Președintele Germaniei este îngrijorat de impactul rețelelor sociale asupra democrației: Dezbaterea se mută de la media de calitate la rețelele sociale, fapt ce schimbă profund democrația noastră

17:00

Finlanda și Ucraina au semnat un memorandum de înțelegere privind cooperarea în domeniul apărării, a declarat joi Ministerul finlandez al Apărării, Antti Häkkänen, informează The Guardian, Reuters și ABC News. Cele două țări au convenit să își aprofundeze cooperarea în domeniul apărării, inclusiv în ceea ce privește armamentul, schimbul de informații, precum și producția de