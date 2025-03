Răsfățul distruge empatia: Prețul egoismului în societate

01:40

În ultimele luni, Donald Trump s-a străduit să convingă lumea că are o relație specială cu Vladimir Putin, capabilă să aducă pacea în Ucraina. Însă, în timp ce președintele american se grăbește să își adjudece un succes diplomatic, liderul de la Kremlin pare să joace o carte diferită. Departe de a fi prins în capcana … Putin cântă, Trump dansează. Strategia „salamului"