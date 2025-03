REPORTAJ | Flori de primăvară în pădurea Snagov. Cum arată paradisul verde prădat, din apropierea Capitalei

14:20

Anunțul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) cum că Senatul universității a hotărât joi declanșarea procedurilor pentru nominalizarea lui Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace a stârnit sute de reacții negative pe rețelele sociale. SNSPA a invitat și alte universități, parteneri naționali și internaționali, să se alăture acestei inițiative. Instituția a explicat […] The post Val de critici după ce SNSPA l-a nominalizat pe Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace appeared first on Buletin de București.