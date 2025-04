„Sectorul Zero” din Mogoşoaia, pe punctul de a deveni istorie, înainte să fi fost realitate

12:00

Pe o străduţă îngustă din satul ilfovean Piteasca, am găsit o clădire cu dotări moderne, al cărui prag este trecut anual de mii de animăluțe, fie pentru intervenții complexe, fie pentru sterilizări gratuite. Spitalul veterinar din Ilfov a fost, cândva, o gospodărie ca oricare alta, până când doi fraţi s-au decis să o transforme într-un […] The post REPORTAJ | Spitalul veterinar din Ilfov care întoarce binele spre comunitate. Medic fondator: „Suntem veriga medicală din destinul unui animal necăjit” appeared first on Buletin de București.