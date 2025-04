Două spectacole de teatru, la început de mai cu Oana Pellea, Maia Morgenstern și Marius Manole, la Teatrul Național

12:10

Meteorologii anunță vreme deosebit de rece săptămâna viitoare, pentru această perioada din an. Astfel, pentru intervalul 7 – 13 aprilie, temperaturile maxime se opresc la 5… 6 grade, iar cele minime coboară sub limita înghețului. Luni, 7 aprilie, vremea se va menține deosebit de rece pentru această perioadă din an. Cerul va fi mai mult […] The post METEO | Vreme deosebit de rece săptămâna viitoare, în Capitală. Minimele coboară sub limita înghețului. appeared first on Buletin de București.