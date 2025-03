Importanța apei pentru echilibrul mineral al corpului

14:20

Programul Rabla 2025 va începe mai târziu decât de obicei, iar valoarea ecotichetului va crește. Problema e că nici ministrul Mediului, Mircea Fechet, nu ştie încă ce valoare va avea. „Încă nu am hotărât care este valoarea ecotichetului, dar cu siguranță o vom crește. Am avut lungi discuții cu producătorii de autovehicule din România, cu …