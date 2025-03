O imagine cu Zelenski în fața Kremlinului în flăcări, publicată de revista Time, a înfuriat Moscova (Foto)

08:30

România face parte din coaliția europeană care sprijină Ucraina, dar în același timp glisează între Statele Unite și Rusia. Moscova joacă tare pentru a-și recupera influența în estul Europei. Președintele interimar Ilie Bolojan s-a alăturat imediat așa-numitei Coalition of the Willing, create de Franța și Marea Britanie, și merge în această săptămână la întâlnirea de la … The post Se retrasează sferele de influență? Unde e România? appeared first on spotmedia.ro.