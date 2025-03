Ciolacu nici să n-audă de ideea Elenei Lasconi de a interzice TikTok în campanie: O tâmpenie!

11:10

Signal, serviciul de mesagerie securizat prin criptarea completă a datelor, se află în centrul scurgerii de informaţii militare de către administraţia Trump, care a utilizat acest canal neautorizat pentru a comunica intern. Cum funcţionează această aplicaţie? Lansată în forma sa actuală în 2014, această reţea se bazează în mod implicit pe o tehnologie cunoscută sub … The post Signal, sistemul de mesagerie criptată aflat în centrul scurgerii de informații despre administrația Trump. Cum funcționează și cine deține rețeaua appeared first on spotmedia.ro.