Cum influențează relațiile din copilărie relația de cuplu?

22:20

Vicepreședintele american JD Vance și a doua doamnă Usha Vance au aterizat vineri la baza spațială Pituffik din nord-vestul Groenlandei. Vicepreședintele SUA a reafirmat că administrația Trump este interesată de Groenlanda, pe fondul unei atitudini ostile locale. În același timp, președintele Trump a spus că are nevoie ca SUA să ia Groenlanda pentru „pacea mondială".