Iuliu Hossu şi curajul demnităţii umane

I would sooner expect to see a goat to succeed as a gardenerthan expect humans to become responsible stewards of the Earth.James LovelockGaia: The Practical Science of Planetary Medicine În era contemporană, narațiunea schimbării climatice a devenit un mecanism psihosocial sofisticat de transfer al responsabilității, asemănător ritualurilor antice de purificare prin sacrificiu. Acest studiu demonstrează, […] Articolul Țapul ispășitor al climatologiei moderne: O analiză crtică a atribuirii responsabilității pentru dezastre