Statele Unite au efectuat un nou atac aerian împotriva unor ţinte ale grupării Statul Islamic în Somalia

Preşedintele USR, Elena Lasconi, afirmă că România are nevoie de un preşedinte care are curaj să facă dreptate, iar justiţia din România are nevoie de o reformă din temelii. Lasconi promite că, în calitate de preşedinte al României, va face audieri publice pentru numirea de noi judecători la CCR şi va cere partidelor şi un nume pentru ministrul Justiţiei.